Перасович высказался о новичке УНИКСа Энтони Брауне

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал подписание контракта команды с 29-летним американским лёгким форвардом Энтони Брауном. Стороны заключили соглашение до конца сезона-2022/2023.



«Энтони Браун – отличный снайпер, обладающий большим опытом выступления в Европе. Рассчитываем, что ему удастся ярко проявить себя в новом сезоне в составе нашей команды», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.



Напомним, УНИКС по итогам минувшего сезона стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ. В матче за третье место казанцы обыграли «Локомотив-Кубань».

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:

Ранее о переходе в казанскую команду мнением поделился сам Браун.