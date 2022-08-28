Перасович высказался о новичке УНИКСа Энтони Брауне
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал подписание контракта команды с 29-летним американским лёгким форвардом Энтони Брауном. Стороны заключили соглашение до конца сезона-2022/2023.
«Энтони Браун – отличный снайпер, обладающий большим опытом выступления в Европе. Рассчитываем, что ему удастся ярко проявить себя в новом сезоне в составе нашей команды», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.
Напомним, УНИКС по итогам минувшего сезона стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ. В матче за третье место казанцы обыграли «Локомотив-Кубань».
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
Ранее о переходе в казанскую команду мнением поделился сам Браун.
Новость по темеЭкс-игрок НБА Энтони Браун высказался о переходе в УНИКС
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