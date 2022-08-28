Экс-звезда НБА: не думаю, что номер Коби Брайанта нужно выводить из обращения

Бывшая звезда НБА Джулиус Ирвинг высказался о возможности вывести из обращения номер Коби Брайанта во всех клубах лиги, как это было сделано с номером Билла Расселла.



Напомним, 11-кратный чемпион НБА Билл Расселл скончался этим летом. После этого лига вывела его номер из обращения во всех клубах. Это первый подобный случай в истории НБА.



«Я бы не стал сравнивать Коби Брайанта с Биллом Расселлом. Выводить номер из обращения — это нововведение, так что посмотрим, что из этого выйдет. Возможно, когда-нибудь это и произойдёт, но не забывайте, что в случае Расселла речь шла о 86-летнем многократном чемпионе НБА, просто многократном чемпионе на площадке и за её пределами. Так что я не думаю, что нужно выводить номер Коби из обращения и сравнивать его с Расселлом», — сказал Джулиус Ирвинг в видео на YouTube-канале TMZ Sports.

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