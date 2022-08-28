Игроку «Миннесоты» предъявлены обвинения в незаконном ношении оружия и хранении наркотиков

Форварду «Миннесоты Тимбервулвз» Торину Принсу предъявлены обвинения в незаконном ношении оружия и хранении наркотиков, сообщает журналист Адам Дакстер на своей странице в социальных сетях.



В мае 2022 года автомобиль Принса был остановлен в Далласе. У баскетболиста в салоне были два пистолета. В полицейском отчёте отмечается, что при досмотре машины и изъятии пистолетов сотрудник нашёл предмет, похожий на вейп с гашишным маслом, которое запрещено в штате Техас. При дальнейшем обыске был найден контейнер с марихуаной.



25 августа Торина Принса задержали в аэропорту Майами на основании ордера на арест, выданного полицией Арлингтона. Игрока отпустили под залог, разбирательства будут продолжены.