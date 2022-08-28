Сборная Словении с Дончичем в составе потерпела крупное поражение перед Евробаскетом

Сборная Словении в рамках квалификации чемпионата мира 2023 года потерпела поражение от национальной команды Германии со счётом 71:90. Это третье поражение словенцев в отборе.



Лидер сборной Словении Лука Дончич стал самым результативным игроком матча, набрав 23 очка и добавив к ним шесть подборов и пять результативных передач, но это не помогло его команде выиграть.



В составе сборной Германии самым результативным игроком стали Деннис Шрёдер, набравший 17 очков, и Франц Вагнер с 16 очками.



После восьми матчей квалификации Германия набрала 15 очков и лидирует в отборочной группе. Словения с 13 очками располагается на третьей строчке. Заключительные матчи квалификации состоятся в ноябре 2022 года и в феврале 2023 года.