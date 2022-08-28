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Сборная Словении с Дончичем в составе потерпела крупное поражение перед Евробаскетом

Сборная Словении с Дончичем в составе потерпела крупное поражение перед Евробаскетом
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Сборная Словении в рамках квалификации чемпионата мира 2023 года потерпела поражение от национальной команды Германии со счётом 71:90. Это третье поражение словенцев в отборе.

Лидер сборной Словении Лука Дончич стал самым результативным игроком матча, набрав 23 очка и добавив к ним шесть подборов и пять результативных передач, но это не помогло его команде выиграть.

В составе сборной Германии самым результативным игроком стали Деннис Шрёдер, набравший 17 очков, и Франц Вагнер с 16 очками.

После восьми матчей квалификации Германия набрала 15 очков и лидирует в отборочной группе. Словения с 13 очками располагается на третьей строчке. Заключительные матчи квалификации состоятся в ноябре 2022 года и в феврале 2023 года.

ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м). Группа J. 2-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Германия
Окончен
90 : 71
Словения
Германия: Шрёдер - 17, Вагнер - 16, Обст - 13, Фойгтман - 11, Тиман - 8, Гиффей - 7, Зенгфельдер - 6, Вольфарт-Боттерман - 4, Ло - 4, Уэйлер-Бэбб - 4, Холлац, Шиллинг
Словения: Дончич - 23, Тоби - 12, Горан Драгич - 9, Мурич - 7, Николич - 6, Препелич - 5, Чанчар - 3, Блажич - 2, Зоран Драгич - 2, Самар - 2, Димец, Рупник
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