Сборная Москвы стала победителем Спартакиады

Сборная Москвы, которую представлял ПБК МБА, стала победителем Спартакиады, обыграв в финале команду Новосибирской области.
Сборная Москвы, несмотря на на проигранную первую четверть, одержала в упорном матче победу со счётом 77:75 (21:16, 17:17, 14:22, 23:22).
Самым результативным игроком матча стал игрок сборной команды Новосибирской области Иван Евстигнеев, набравший 24 очка. В составе московской команды Александр Хоменко набрал 18 очков.
«Турнир дал много пищи для размышлений, есть определённые плюсы, есть и свои минусы. Конечно, во многих играх сложно было проверить наши силы в боевых условиях, но сегодняшняя игра точно важна для нас. Хорошая концовка именно в плане возможного повторения такого сценария по ходу сезона. В Единой лиге каждый матч будет как финал, нужно к этому быть готовым и морально, и физически. Сегодня было некоторое расслабление на фоне предыдущих побед с большой разницей. Хорошо, что смогли отыграться и выиграть», — приводит слова главного тренера сборной Москвы Василия Карасёва пресс-служба МБА.
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