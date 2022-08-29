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Лидер сборной Италии высказался о травме, которая не позволит ему сыграть на Евробаскете

Лидер сборной Италии высказался о травме, которая не позволит ему сыграть на Евробаскете
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Лидер сборной Италии Данило Галлинари высказался о травме, полученной во время квалификации чемпионата мира – 2023.

У форварда диагностирован разрыв мениска, и он пропустит предстоящий Евробаскет-2022.

«Это чертовски неприятно. Колено не выдержало игры, но мы смогли одержать победу благодаря нашему характеру. К счастью, моё восстановление займёт меньше времени, чем ожидалось. Чертовски обидно отказываться от мечты сыграть за сборную. Я хотел насладиться атмосферой домашних игр на турнире.

К сожалению, утро было плохим. В клинику, где я проходил обследование, пришло заключение — травма мениска. Я вынужден пропустить Евробаскет летом, которое казалось мне идеальным», — написал Галлинари в своих социальных сетях.

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