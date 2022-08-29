Ларкин: многие хотят того же парня, что и в «Эфесе», но сборная Турции — другая команда
Поделиться
Разыгрывающий «Анадолу Эфес» и сборной Турции Шейн Ларкин разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о поражении своей национальной команды в матче со сборной Сербии (72:79) в рамках квалификации чемпионата мира 2023 года.
«Моя роль в сборной и роль в «Эфесе» отличаются. Многие хотят видеть того же парня, но это другая команда с другим персоналом. Я играю, чтобы помогать товарищам по команде стать лучше и побеждать. Дело не во мне, а в каждом из нас. Горжусь характером, который был показан нами в этой встрече, но мы потерпели неудачу», — написал Ларкин.
Напомним, следующие матчи европейской квалификации к чемпионату мира состоятся в ноябре.
Комментарии
- 29 августа 2022
-
10:58
-
10:05
-
09:48
-
09:33
-
01:02
-
00:52
-
00:28
- 28 августа 2022
-
23:56
-
23:39
-
22:21
-
21:48
-
21:02
-
20:23
-
19:50
-
18:36
-
18:18
-
16:42
-
15:35
-
14:12
-
13:27
-
12:07
-
11:29
-
10:22
-
09:33
-
01:24
-
00:51
- 27 августа 2022
-
23:53
-
22:58
-
21:48
-
20:56
-
19:13
-
17:25
-
16:55
-
15:52
-
14:56
Партнерский контент