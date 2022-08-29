Ларкин: многие хотят того же парня, что и в «Эфесе», но сборная Турции — другая команда

Разыгрывающий «Анадолу Эфес» и сборной Турции Шейн Ларкин разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о поражении своей национальной команды в матче со сборной Сербии (72:79) в рамках квалификации чемпионата мира 2023 года.



«Моя роль в сборной и роль в «Эфесе» отличаются. Многие хотят видеть того же парня, но это другая команда с другим персоналом. Я играю, чтобы помогать товарищам по команде стать лучше и побеждать. Дело не во мне, а в каждом из нас. Горжусь характером, который был показан нами в этой встрече, но мы потерпели неудачу», — написал Ларкин.



Напомним, следующие матчи европейской квалификации к чемпионату мира состоятся в ноябре.