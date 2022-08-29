«Нижний Новгород» подписал воспитанника «Зенита»

Российский форвард Максим Карванен подписал контракт с «Нижним Новгородом», сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение с 22-летним форвардом подписано на три года.
Карванен является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». Он попал в систему клуба из северной столицы в 2016 году, став вместе с ними бронзовым призёром первенства ДЮБЛ – 2016-2017.
Сезон-2018/2019 Карванен провел в «ЦСКА-Юниор», завершив его с серебряной медалью Единой молодёжной лиги ВТБ. На следующий год форвард вернулся в домашнюю команду и продолжил выступать за молодёжку. В 35 матчах он отметился статистикой в 5,5 очка, 3,4 подбора и 1,1 передачи. В 2020 году Максим подписал контракт с основой петербургского клуба и успел дебютировать в матче Единой лиги ВТБ с «Калевом» — за семь минут на площадке он отметился шестью очками.
Прошлый сезон Карванен также начал в «Зените», однако в конце марта 2022 года ушёл в «Автодор» на правах аренды. За саратовский клуб он успел отыграть семь встреч, в том числе три игры плей-офф с УНИКСом. Его показатели составили 4,3 очка, 2,7 подбора, 1,4 передачи.
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