Никсон: продление контракта с Леброном означает, что «Лейкерс» не смогут никого подписать

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Норм Никсон иронично прокомментировал продление соглашения между командой и Леброном Джеймсом.

Напомним, в нынешнем межсезонье 37-летний Джеймс продлил с «Лейкерс» контракт сроком на два года с суммарной зарплатой в $ 97 млн. Также соглашение включает опцию игрока на сезон-2024/2025.

«Это означает, что «Лейкерс» не смогут больше никого подписать. Они, без сомнений, могут построить команду с Леброном и Энтони Дэвисом. Однако в данном случае переменным фактором будет здоровье. Леброн всегда здоров, но они будут в порядке, если и Дэвис будет здоров», – приводит слова Никсона издание Clutch Points.