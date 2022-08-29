Никсон: продление контракта с Леброном означает, что «Лейкерс» не смогут никого подписать
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Норм Никсон иронично прокомментировал продление соглашения между командой и Леброном Джеймсом.
Напомним, в нынешнем межсезонье 37-летний Джеймс продлил с «Лейкерс» контракт сроком на два года с суммарной зарплатой в $ 97 млн. Также соглашение включает опцию игрока на сезон-2024/2025.
«Это означает, что «Лейкерс» не смогут больше никого подписать. Они, без сомнений, могут построить команду с Леброном и Энтони Дэвисом. Однако в данном случае переменным фактором будет здоровье. Леброн всегда здоров, но они будут в порядке, если и Дэвис будет здоров», – приводит слова Никсона издание Clutch Points.
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