Гомельский оценил шансы на успешное выступление сборной Хорватии на Евробаскете

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о перспективах сборной Хорватии на предстоящем чемпионате Европы по баскетболу.



«У Хорватии нет сильного разыгрывающего, очень большая разница в классе между звёздами и игроками ротации. Не думаю, что сборная Хорватии будет в числе претендентов на медали», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.



Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года пройдёт с 1 по 18 сентября. Турнир примут сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия, Италия.



Ранее Гомельский поделился мнением о решении наставника сборной Сербии Светислава Пешича не брать бывшего игрока ЦСКА, 35-летнего разыгрывающего Милоша Теодосича, на чемпионат Европы 2022 года.