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Сборная Болгарии назвала состав на Евробаскет-2022

Сборная Болгарии назвала состав на Евробаскет-2022
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Тренерский штаб сборной Болгарии сообщил имена 12 игроков, которые представят национальную сборную на предстоящем чемпионате Европы. Болгария примет участие в турнире впервые с 2011 года.

Состав сборной Болгарии:

Александар Везенков, Александар Янев, Алекс Симеонов, Деян Карамфилов, Димитар Димитров, Ди Бост, Эмил Стойлов, Иван Алипиев, Павлин Иванов, Станимир Маринов, Чавдар Костов.

Напомним, чемпионат Европы по баскетболу 2022 года пройдёт с 1 по 18 сентября. Турнир примут сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия, Италия.

Сборная Болгарии сыграет в группе А в Тбилиси. В одну группу с болгарской командой попали Грузия, Испания, Турция, Черногория и Бельгия.

Ранее свой состав на турнир объявила сборная Италии.

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