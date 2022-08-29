Сборная Боснии и Герцеговины назвала состав на Евробаскет-2022

Тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины объявил имена 12 игроков, которые представят национальную сборную на предстоящем чемпионате Европы.



Состав сборной Боснии и Герцеговины:



Миралем Халилович, Юсуф Нуркич, Джанан Муса, Джон Роберсон, Александар Лазич, Амар Гегич, Эмир Сулейманович, Кенан Каменьяш, Адин Врабац, Эдин Атич, Айдин Пенава, Сани Чампара.



Напомним, чемпионат Европы по баскетболу 2022 года пройдёт с 1 по 18 сентября. Турнир примут сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия, Италия.



Сборная Боснии и Герцеговины сыграет в группе В в Кёльне. В одну группу с боснийской командой попали Франция, Германия, Литва, Словения и Венгрия.



Ранее свой состав на турнир объявила сборная Турции.

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