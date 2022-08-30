Эксперт: в следующем году в это же время Дюранта не будет в «Бруклине»
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Обозреватель ESPN и радиоведущий Фрэнк Изола считает, что Кевин Дюрант покинет «Бруклин Нетс» до начала сезона-2023/2024 НБА.
«Я думаю, что в это же время в следующем году Кевина Дюранта не будет в «Бруклине», — цитирует Изолу Ahn Fire Digital.
Ранее Дюрант запросил «Нетс» об обмене. Позже он провёл встречу с владельцем клуба, на которой сообщил, что готов отозвать запрос на обмен, если команду покинут генеральный менеджер и главный тренер. Владелец «Бруклина» вскоре публично выразил поддержку тренерскому и административному штабу команды.
Позднее «Бруклин» сообщил, что игрок останется в команде.
Ранее Шэмс Чарания раскрыл подробности переговоров «Майами Хит» и «Бруклин Нетс» по возможному обмену Кевина Дюранта.
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