Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Он нужен Леброну». Экс-игрок НБА — о новом трансфере «Лейкерс»

«Он нужен Леброну». Экс-игрок НБА — о новом трансфере «Лейкерс»
Комментарии

Бывший игрок НБА Антонио Дэниэлс поделился мнением о приобретении клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» 34-летнего разыгрывающего Патрика Беверли.

«Это самое лучшее для Патрика. Отличный вариант и для Беверли, и для «Лос-Анджелес Лейкерс». Замечательная сделка для них. Знаю, кто-то может посмотреть на это под таким углом: «Беверли не забивает много и потому не подходит. Леброну нужен кто-то, кто забивает, Энтони Дэвису нужен кто-то, кто забивает. Но знаете, кто им ещё нужен? Патрик Беверли. Им нужен такой парень. Это отличная сделка Категория А+ для «Лос-Анджелес Лейкерс». Мне нравится», — сказал Дэниэлс в эфире SiriusXM NBA Radio.

Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна в Сиэттл:

Самый грубый игрок НБА когда-то мечтал быть русским. «Лейкерс» взяли его на помощь Леброну Самый грубый игрок НБА когда-то мечтал быть русским. «Лейкерс» взяли его на помощь Леброну
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022