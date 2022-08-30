«Он нужен Леброну». Экс-игрок НБА — о новом трансфере «Лейкерс»
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Бывший игрок НБА Антонио Дэниэлс поделился мнением о приобретении клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» 34-летнего разыгрывающего Патрика Беверли.
«Это самое лучшее для Патрика. Отличный вариант и для Беверли, и для «Лос-Анджелес Лейкерс». Замечательная сделка для них. Знаю, кто-то может посмотреть на это под таким углом: «Беверли не забивает много и потому не подходит. Леброну нужен кто-то, кто забивает, Энтони Дэвису нужен кто-то, кто забивает. Но знаете, кто им ещё нужен? Патрик Беверли. Им нужен такой парень. Это отличная сделка Категория А+ для «Лос-Анджелес Лейкерс». Мне нравится», — сказал Дэниэлс в эфире SiriusXM NBA Radio.
Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна в Сиэттл:
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