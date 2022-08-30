Калинич — о Евробаскете-2022: будет непросто, но Сербия постарается завоевать медали
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Игрок сборной Сербии Никола Калинич поделился мыслями о скором начале чемпионата Европы по баскетболу — 2022.
«Думаю, нас можно назвать сплочённой командой. Сербия всегда старается бороться за медали. Так и есть. Сейчас я бы сказал, что есть четыре, пять или восемь претендентов. Будет непросто, но мы готовы и постараемся завоевать медали», — приводит слова Калинича Eurohoops.
Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года пройдёт с 1 по 18 сентября. Турнир примут сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия, Италия.
Ранее о поражении в матче со сборной Сербии в рамках квалификации к чемпионату мира 2023 года высказался разыгрывающий «Анадолу Эфес» и сборной Турции Шейн Ларкин.
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