Калинич — о Евробаскете-2022: будет непросто, но Сербия постарается завоевать медали

Игрок сборной Сербии Никола Калинич поделился мыслями о скором начале чемпионата Европы по баскетболу — 2022.



«Думаю, нас можно назвать сплочённой командой. Сербия всегда старается бороться за медали. Так и есть. Сейчас я бы сказал, что есть четыре, пять или восемь претендентов. Будет непросто, но мы готовы и постараемся завоевать медали», — приводит слова Калинича Eurohoops.



Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года пройдёт с 1 по 18 сентября. Турнир примут сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия, Италия.



Ранее о поражении в матче со сборной Сербии в рамках квалификации к чемпионату мира 2023 года высказался разыгрывающий «Анадолу Эфес» и сборной Турции Шейн Ларкин.