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Джон Уолл: я думал о самоубийстве

Джон Уолл: я думал о самоубийстве
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джон Уолл рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в личной и профессиональной жизни в течение последних нескольких лет, признавшись, что в какой-то момент у него были мысли о самоубийстве.

«В какой-то момент я думал о самоубийстве. Разрыв ахилла, мама была больна, потом она умерла, а бабушка умерла через год. Всё это в разгар COVID. Я ходил на химиотерапию мамы, сидел там и видел, как она делает последний вздох. Три дня подряд носил одну и ту же одежду и рыдал на диване», — сказал Уолл.

Напомним, прошлый сезон Уолл, тогда выступавший за «Хьюстон Рокетс», пропустил из-за травмы, поэтому его контракт не учитывался в потолке зарплат. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 20,6 очка, совершая 8,7 передачи и 3,1 подбора.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:

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