Ар Джей Барретт согласовал с «Никс» продление контракта на $ 120 миллионов

22-летний атакующий защитник Ар Джей Барретт согласовал условия продления контракта с «Нью-Йорк Никс». Об этом информирует ESPN US, ссылаясь на агента игрока. Предполагается, что стороны заключат контракт на 4 года и $ 120 миллионов.

Если соглашение в итоге будет подписано, Барретт станет самым молодым игроком» в истории «Никс», который получил контракт на $ 100 млн или более.



Напомним, ранее сообщалось, что «Юта Джаз», заинтересованная в Барретте, понизила своё предложение до шести пиков первого раунда, однако в «Нью-Йорке» были готовы предложить лишь четыре. В минувшем сезоне канадец в среднем набирал 20 очков за игру, а также совершал 5,8 подбора и делал 3,0 передачи.

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