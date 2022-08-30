Джейлен Роуз назвал лучшую стартовую пятёрку в истории НБА, не включив в неё Леброна
Поделиться
Бывший игрок НБА Джейлен Роуз поделился мнением о лучшей стартовой пятёрке НБА всех времён.
«Мэджик Джонсон, Айзея Томас, Майкл Джордан, Ларри Бёрд и Карим Абдул-Джаббар как капитан. Вот как выглядит моя пятёрка», — сказал Роуз на канале ESPN в YouTube.
Отметим, что Роуз не упомянул звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
Джейлен также называл лучшую стартовую пятёрку Национальной баскетбольной ассоциации на данный момент. В неё он уже включил Леброна.
Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:
Ранее экс-игрок НБА Антонио Дэниэлс поделился мнением о приобретении «Лос-Анджелесом» разыгрывающего Патрика Беверли, высказав мнение, что это именно тот игрок, который нужен Джеймсу.
Новость по теме«Он нужен Леброну». Экс-игрок НБА — о новом трансфере «Лейкерс»
Комментарии
- 30 августа 2022
-
14:08
-
13:00
-
12:08
-
10:38
-
10:06
-
03:43
-
00:59
-
00:28
- 29 августа 2022
-
23:52
-
23:13
-
22:51
-
22:39
-
21:53
-
21:04
-
21:02
-
19:43
-
19:01
-
17:57
-
16:22
-
15:20
-
13:47
-
12:35
-
12:13
-
10:58
-
10:05
-
09:48
-
09:33
-
01:02
-
00:52
-
00:28
- 28 августа 2022
-
23:56
-
23:39
-
22:21
-
21:48
-
21:02
Партнерский контент