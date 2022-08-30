Джейлен Роуз назвал лучшую стартовую пятёрку в истории НБА, не включив в неё Леброна

Бывший игрок НБА Джейлен Роуз поделился мнением о лучшей стартовой пятёрке НБА всех времён.



«Мэджик Джонсон, Айзея Томас, Майкл Джордан, Ларри Бёрд и Карим Абдул-Джаббар как капитан. Вот как выглядит моя пятёрка», — сказал Роуз на канале ESPN в YouTube.

Отметим, что Роуз не упомянул звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Джейлен также называл лучшую стартовую пятёрку Национальной баскетбольной ассоциации на данный момент. В неё он уже включил Леброна.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:

Ранее экс-игрок НБА Антонио Дэниэлс поделился мнением о приобретении «Лос-Анджелесом» разыгрывающего Патрика Беверли, высказав мнение, что это именно тот игрок, который нужен Джеймсу.