Сборная Испании назвала заявку на Евробаскет-2022

В тренерском штабе сборной Испании определились с окончательной заявкой на чемпионат Европы-2022. Об этом информирует пресс-служба испанской команды. В заявку, в частности, вошёл бывший игрок УНИКСа Лоренцо Браун, в настоящее время выступающий за «Маккаби» из Тель-Авива.

Состав сборной Испании на Евробаскет-2022:

Дарио Брисуэла, Лоренцо Браун, Альберто Диас, Руди Фернандес, Хайме Фернандес, Усман Гаруба, Гильермо Эрнангомес, Хуан Эрнангомес, Хаби Лопес-Аростеги, Хоэль Парра, Хайме Прадилья и Себастьян Саис.

Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года пройдёт с 1 по 18 сентября. Турнир примут сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия, Италия.

Ранее стали известны имена 12 игроков, которые на предстоящем чемпионате Европы представят национальную команду Боснии и Герцеговины.