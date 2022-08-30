Джулиус Ирвинг назвал величайшего игрока НБА всех времён

Знаменитый игрок «Филадельфии Сиксерс», бывший баскетболист Джулиус Ирвинг высказал мнение, что легендарный центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар является величайшим игроком всех времён.



«Я думаю, что это в первую очередь аргумент болельщиков, а не игроков. Поэтому я держусь подальше от таких обсуждений. Но всё-таки мой лучший игрок всех времён — Карим Абдул-Джаббар», — приводит слова Ирвинга в своих социальных сетях журналист Брэндон Робинсон.



Абдул-Джаббар является шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (1971, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988), два раза он признавался самым ценным игроком финала НБА (1971, 1985). Шесть раз Карим становился самым ценным игроком НБА. 19 раз участвовал в Матче всех звёзд НБА.

Новость по теме Джейлен Роуз назвал лучшую стартовую пятёрку в истории НБА, не включив в неё Леброна