Израиль определился с итоговой заявкой на Евробаскет-2022

Сборная Израиля определилась с окончательным выбором игроком для участия в Чемпионате Европы 2022 года.



Лидер израильской национальной команды, 21-летний форвард «Вашингтон Уизардс» Дени Авдия также присутствует в итоговом списке.



Итоговая заявка сборной Израиля:



Дени Авдия, Галь Мекель, Ям Мадар, Тамир Блатт, Йовель Зусман, Гай Пнини, Рафи Менко, Нимрод Леви, Томер Гинат, Джейк Коэн, Роман Соркин, Идан Залмансон.



Напомним, Чемпионат Европы 2022 года по баскетболу пройдёт с 1 по 18 сентября в четырёх странах.



Сборная Израиля попала в группу D, где ей предстоит сыграть с национальными командами Сербии, Турции, Польши, Финляндии, Нидерландов и Чехии. Израильтяне откроют для себя турнир игрой с финнами 2 сентября.

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