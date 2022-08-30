Леброн оценил шансы сыграть в НБА со своими сыновьями

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о шансах сыграть со своими сыновьями Бронни и Брайсом в НБА.
Ранее Джеймс признавался, что хотел бы это сделать до того, как завершит карьеру.
«Мы не слишком часто обсуждаем с сыновьями будущее. Мне нравится разговаривать с баскетбольными богами, размышлять о будущем. Так я посылаю сигналы во вселенную. Я всегда ставил цели по ходу карьеры и всегда их выполнял. Надеюсь, баскетбольные боги исполнят и последнее желание.
Меня точно волнует, какие команды будут выбирать в первом раунде драфта НБА 2024 и 2025 года. В 2026 и 2027 годах — то же самое. Я обращаю внимание на такие вещи. Чувствую, что могу ещё долго играть. Это зависит и от тела, и от разума. Если найду мотивацию, пределов нет», — приводит слова Леброна Sports Illustrated.
- 30 августа 2022
-
23:42
-
23:31
-
22:31
-
21:48
-
21:41
-
20:23
-
19:03
-
18:53
-
17:39
-
16:44
-
15:29
-
14:08
-
13:00
-
12:08
-
10:38
-
10:06
-
03:43
-
00:59
-
00:28
- 29 августа 2022
-
23:52
-
23:13
-
22:51
-
22:39
-
21:53
-
21:04
-
21:02
-
19:43
-
19:01
-
17:57
-
16:22
-
15:20
-
13:47
-
12:35
-
12:13
-
10:58