Леброн оценил шансы сыграть в НБА со своими сыновьями

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о шансах сыграть со своими сыновьями Бронни и Брайсом в НБА.



Ранее Джеймс признавался, что хотел бы это сделать до того, как завершит карьеру.



«Мы не слишком часто обсуждаем с сыновьями будущее. Мне нравится разговаривать с баскетбольными богами, размышлять о будущем. Так я посылаю сигналы во вселенную. Я всегда ставил цели по ходу карьеры и всегда их выполнял. Надеюсь, баскетбольные боги исполнят и последнее желание.



Меня точно волнует, какие команды будут выбирать в первом раунде драфта НБА 2024 и 2025 года. В 2026 и 2027 годах — то же самое. Я обращаю внимание на такие вещи. Чувствую, что могу ещё долго играть. Это зависит и от тела, и от разума. Если найду мотивацию, пределов нет», — приводит слова Леброна Sports Illustrated.

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