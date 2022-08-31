Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Испанский баскетболист испачкал шорты коричневым во время матча. Фото стало вирусным

Испанский баскетболист испачкал шорты коричневым во время матча. Фото стало вирусным
Комментарии

Форвард «Хьюстон Рокетс» и сборной Испании Усман Гаруба стал участником неприятного инцидента во время отборочного матча чемпионата мира.

Во время тайм-аута по ходу игры сборной Испании со сборной Нидерландов внимание болельщиков привлекли шорты Гарубы, которые были испачканы чем-то коричневым сзади.

Гаруба

Гаруба

Фото: Социальные сети

Игра завершилась победой сборной Испании со счётом 86-64. Сам Гаруба набрал 10 очков и совершил 6 подборов. Испания лидирует в своей отборочной группе с 11 очками после шести игр.

Также испанцы опубликовали итоговую заявку на чемпионат Европы по баскетболу, Гаруба попал в список из 12 игроков. На турнире Испании предстоит сыграть со сборными Болгарии, Грузии, Бельгии, Черногории и Турции.

В рейтинге ФИБА в преддверии Евробаскета-2022 Испания располагается на седьмом месте.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022