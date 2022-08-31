Испанский баскетболист испачкал шорты коричневым во время матча. Фото стало вирусным

Форвард «Хьюстон Рокетс» и сборной Испании Усман Гаруба стал участником неприятного инцидента во время отборочного матча чемпионата мира.
Во время тайм-аута по ходу игры сборной Испании со сборной Нидерландов внимание болельщиков привлекли шорты Гарубы, которые были испачканы чем-то коричневым сзади.
Гаруба
Фото: Социальные сети
Игра завершилась победой сборной Испании со счётом 86-64. Сам Гаруба набрал 10 очков и совершил 6 подборов. Испания лидирует в своей отборочной группе с 11 очками после шести игр.
Также испанцы опубликовали итоговую заявку на чемпионат Европы по баскетболу, Гаруба попал в список из 12 игроков. На турнире Испании предстоит сыграть со сборными Болгарии, Грузии, Бельгии, Черногории и Турции.
В рейтинге ФИБА в преддверии Евробаскета-2022 Испания располагается на седьмом месте.
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