Испанский баскетболист испачкал шорты коричневым во время матча. Фото стало вирусным

Форвард «Хьюстон Рокетс» и сборной Испании Усман Гаруба стал участником неприятного инцидента во время отборочного матча чемпионата мира.



Во время тайм-аута по ходу игры сборной Испании со сборной Нидерландов внимание болельщиков привлекли шорты Гарубы, которые были испачканы чем-то коричневым сзади.

Гаруба Фото: Социальные сети

Игра завершилась победой сборной Испании со счётом 86-64. Сам Гаруба набрал 10 очков и совершил 6 подборов. Испания лидирует в своей отборочной группе с 11 очками после шести игр.



Также испанцы опубликовали итоговую заявку на чемпионат Европы по баскетболу, Гаруба попал в список из 12 игроков. На турнире Испании предстоит сыграть со сборными Болгарии, Грузии, Бельгии, Черногории и Турции.



В рейтинге ФИБА в преддверии Евробаскета-2022 Испания располагается на седьмом месте.