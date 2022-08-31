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Сборная Украины объявила состав на Евробаскет-2022

Сборная Украины объявила состав на Евробаскет-2022
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В тренерском штабе национальной команды Украины определились с заявкой на чемпионат Европы по баскетболу 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе украинской сборной.

Состав сборной Украины на Евробаскет-2022:

Денис Лукашов, Виталий Зотов, Илья Сидоров, Иссуф Санон, Святослав Михайлюк, Иван Ткаченко, Богдан Близнюк, Вячеслав Бобров, Владимир Герун, Алексей Лень, Артём Пустовой, Дмитрий Скапинцев.

Среди тех, кто принимал участие в последних матчах украинской команды, на соревнования не отправятся Андрей Войналович и Павел Крутоус.

На групповом этапе Украине будут противостоять национальные команды Великобритании, Италии, Греции, Хорватии и Эстонии. В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные.

С 1 по 18 сентября состоится чемпионат Европы по баскетболу 2022 года. Турнир примут сразу несколько стран: соревнования пройдут в Германии, Грузии, Чехии и Италии.

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