Сборная Украины объявила состав на Евробаскет-2022

В тренерском штабе национальной команды Украины определились с заявкой на чемпионат Европы по баскетболу 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе украинской сборной.
Состав сборной Украины на Евробаскет-2022:
Денис Лукашов, Виталий Зотов, Илья Сидоров, Иссуф Санон, Святослав Михайлюк, Иван Ткаченко, Богдан Близнюк, Вячеслав Бобров, Владимир Герун, Алексей Лень, Артём Пустовой, Дмитрий Скапинцев.
Среди тех, кто принимал участие в последних матчах украинской команды, на соревнования не отправятся Андрей Войналович и Павел Крутоус.
На групповом этапе Украине будут противостоять национальные команды Великобритании, Италии, Греции, Хорватии и Эстонии. В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные.
С 1 по 18 сентября состоится чемпионат Европы по баскетболу 2022 года. Турнир примут сразу несколько стран: соревнования пройдут в Германии, Грузии, Чехии и Италии.
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