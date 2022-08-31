Эмиль Райкович высказался о новичках ЦСКА Муре и Десятникове

Главный тренер московского ЦСКА Эмиль Райкович поделился мнением о новичках команды, защитнике Далласе Муре и центровом Андрее Десятникове. Оба подписали краткосрочные контракты с армейцами.



«Из-за травм, отсутствия игроков сборной Сербии и непростой ситуации на трансферном рынке мы оказались в ситуации кадрового дефицита на позициях первого и пятого номеров. Приглашение Далласа и Андрея, игроков с опытом выступлений на высоком уровне, мы рассматриваем как временную меру и продолжаем мониторить рынок. В то же время рассчитываем, что оба баскетболиста проведут свой период в форме ЦСКА с должной мотивацией, сумеют раскрыть свой потенциал, станут важной частью нашей команды и докажут право остаться здесь на длительный срок», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

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