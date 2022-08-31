Грег Попович прибыл в Италию, где пройдёт Евробаскет-2022, и посетил тренировку «Милана»
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Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович прибыл в Милан, где посетил тренировку одноимённой команды. Соответствующие фотографии появились в социальных сетях итальянского клуба.
Попович пообщался с наставником «Милана» Этторе Мессиной, который проработал с ним пять лет в «Сан-Антонио» в качестве помощника. Ожидается, что Попович посетит матчи чемпионата Европы – 2022, который будет проходить с 1 по 18 сентября в четырёх странах. Соревнования состоятся в том числе в Милане.
Напомним, за победу в Евробаскете-2022 поборются сборные 24 стран. Все национальные команды, которые участвуют в турнире, разделены на четыре группы по шесть коллективов. В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.
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