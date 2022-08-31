«Автодор» подписал контракт с американским легионером

Американский защитник Райан Ботрайт пополнил ряды «Автодора». Об этом сообщила пресс-служба саратовского клуба.

В сезоне-2019/2020 Ботрайт уже выступал за «Автодор». Минувший сезон он провёл в чемпионате Франции, где играл за команду «Париж», в среднем демонстрируя следующие статистические показатели: 12,1 очка, 4,8 передачи, 2,6 подбора и 1,0 перехвата.

Ранее саратовский клуб «Автодор» подписал соглашение ещё с одним игроком из США — ряды команды пополнил 29-летний форвард Кристиан Джонс.



«Автодор» по итогам регулярного сезона в Единой лиге ВТБ минувшего сезона вышел в 1/4 финала турнира, где проиграл казанскому УНИКСу со счётом 0-3.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: