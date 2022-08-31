Один из лучших блокирующих НБА хочет повышения зарплаты

Центровой «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер хочет получить повышение зарплаты при заключении нового контракта, сообщил обозреватель HoopsHype Майкл Скотто в своём подкасте. За предстоящий сезон по контракту Тёрнер получит $ 18 млн, однако он хотел бы зарабатывать не менее $ 20 млн в год.
В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Тёрнер принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 12,9 очка, совершая 7,1 подбора и 2,8 блок-шота. По блок-шотам Тёрнер занимает одно из ведущих мест в лиге.
В марте 2022 года Тёрнер получил травму, из-за которой пропустил концовку сезона НБА.
Ранее сообщалось, что «Индиана Пэйсерс» отклонила предложение «Лос-Анджелес Лейкерс» об обмене — калифорнийцы предлагали «Индиане» Расселла Уэстбрука и драфт-пик первого раунда, а взамен хотели получить Бадди Хилда и Майлза Тёрнера.
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