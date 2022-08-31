Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Один из лучших блокирующих НБА хочет повышения зарплаты

Один из лучших блокирующих НБА хочет повышения зарплаты
Комментарии

Центровой «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер хочет получить повышение зарплаты при заключении нового контракта, сообщил обозреватель HoopsHype Майкл Скотто в своём подкасте. За предстоящий сезон по контракту Тёрнер получит $ 18 млн, однако он хотел бы зарабатывать не менее $ 20 млн в год.

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Тёрнер принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 12,9 очка, совершая 7,1 подбора и 2,8 блок-шота. По блок-шотам Тёрнер занимает одно из ведущих мест в лиге.

В марте 2022 года Тёрнер получил травму, из-за которой пропустил концовку сезона НБА.

Ранее сообщалось, что «Индиана Пэйсерс» отклонила предложение «Лос-Анджелес Лейкерс» об обмене — калифорнийцы предлагали «Индиане» Расселла Уэстбрука и драфт-пик первого раунда, а взамен хотели получить Бадди Хилда и Майлза Тёрнера.

Самый грубый игрок НБА когда-то мечтал быть русским. «Лейкерс» взяли его на помощь Леброну Самый грубый игрок НБА когда-то мечтал быть русским. «Лейкерс» взяли его на помощь Леброну
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022