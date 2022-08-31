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Дуэйн Уэйд назвал трёх баскетболистов, которые оказали влияние на его игру

Дуэйн Уэйд назвал трёх баскетболистов, которые оказали влияние на его игру
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Трёхкратный чемпион НБА, прославленный баскетболист Дуэйн Уэйд рассказал, кто оказал влияние на его модель игры.

«Я большой фанат Джордана, о чём все знают. Но я был большим поклонником Аллена Айверсона и Коби Брайанта. Это были три моих кумира, за которыми я следил и пытался повторять то, что делают они», — приводит слова Уэйда Fadeaway World.

Сезон-2018/2019 стал последним в карьере Дуэйна. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации защитник набирал 15,0 очка, отдавал 4,2 передачи, совершал 4,0 подбора, а также выполнял 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота за 26,2 минуты в среднем за матч.

Уэйд был выбран «Майами» под общим пятым номером на драфте НБА в 2003 году. Защитник завоевал три чемпионских титула и 13 раз принял участие в Матче звёзд.

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