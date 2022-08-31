Баскетболист «Шарлотт» обвинён в незаконном хранении марихуаны, он сможет выступать в НБА

Центровой «Шарлотт Хорнетс», 28-летний Монтрезл Харрелл был обвинён в незаконном хранении наркотических веществ судом округа Мэдисон, штат Кентукки, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. Это нарушение будет удалено из досье Харрелла через 12 месяцев, если у баскетболиста больше не будет проблем с законом.
Напомним, изначально Харрелл обвинялся в незаконном обороте наркотиков, однако обвинение было смягчено до хранения.
Благодаря этому Харрелл сможет продолжить выступать в НБА. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Майами».
12 мая автомобиль спортсмена был остановлен на одной из дорог штата Кентукки, так как манера его езды привлекла внимание сотрудников полиции. Полицейский почувствовал запах наркотических средств и после обыска обнаружил в рюкзаке на заднем сиденье автомобиля баскетболиста килограмм марихуаны в вакуумных пакетах.
Монтрезл Харелл провёл в НБА семь сезонов, в том числе три сезона за «Лос-Анджелес Клипперс» и два за «Хьюстон Рокетс».
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