Соперник Леброна по матчу полулюбительской лиги призвал дать ему шанс в НБА

29-летний форвард Дион Райт, лично опекавший лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в матче полулюбительской Drew League, призвал дать ему шанс в НБА.
«Я просто хочу, чтобы хоть одна команда, один генеральный менеджер дал мне реальный шанс. Я точно знаю, что он никогда не пожалеет об этом», — приводит слова Райта Guardian.
Джеймс в этой встрече, напомним, показал впечатляющую результативность, набрав 42 очка, сделав 16 подборов и совершив четыре перехвата. Особо запомнилась концовка матча, когда Леброн встал на линию штрафных бросков. Это случилось за несколько секунд до окончания основного времени. Счёт в тот момент был 103:102 в пользу команды Джеймса. Первый бросок Леброн реализовал, а второй смазал, тем самым предоставив соперникам шанс, которым они не воспользовались.
Райт известен по своим выступлениям в чемпионате Украины, Японии и Кипра.
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