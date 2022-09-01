Леброн — о новом сезоне НБА: одно вы знаете наверняка, я буду готов!

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором дал комментарий по поводу предстоящего сезона в НБА.

«Одно вы знаете наверняка, я буду готов! 20-й год почти наступил», — написал Джеймс.

Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. Не так давно он заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025. Учитывая данное соглашение, общая зарплата Джеймса за карьеру составит $ 523 млн и станет крупнейшей в истории НБА.

Напомним, ранее Леброн Джеймс заявлял, что всерьёз заинтересован возможностью стать владельцем новой команды НБА в Лас-Вегасе. Возможно, в 2024 году лигу расширят. Лас-Вегас и Сиэтл будут одними из кандидатов.