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Майк Джеймс выбрал сборную, за которую будет болеть на чемпионате Европы

Майк Джеймс выбрал сборную, за которую будет болеть на чемпионате Европы
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Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс рассказал о том, что на Евробаскете-2022 будет поддерживать сборную Франции.

«Вообще-то я просто люблю смотреть баскетбол, но я выбираю Францию, так как там выступает Эли Окобо», — написал Джеймс в социальных сетях.

Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года пройдёт с 1 по 18 сентября. Турнир примут сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия, Италия.

Напомним, Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Сезон-2020/2021 Майк завершал в составе клуба НБА «Бруклин Нетс», после чего перешёл в «Монако».

В минувшем сезоне Евролиги американец в среднем набирал 16,4 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 5,7 передачи. Баскетболисты «Монако» в четвертьфинале соревнований уступили «Олимпиакосу».

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