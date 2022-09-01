«Это позор». Нуркич раскритиковал баскетбольную федерацию Боснии и Герцоговины

Центровой «Портленда» и сборной Боснии и Герцеговины Юсуф Нуркич раскритиковал баскетбольную федерацию страны за плохую организацию подготовки национальной команды к Евробаскету-2022.
До самого конца боснийцы не были уверены, смогут ли они поехать на Евробаскет из-за серьезных финансовых проблем. У них не было тренировочного лагеря, который они должны были провести. В какой-то момент четырем боснийцам пришлось жить в одном гостиничном номере.
«Мы рады быть здесь. Наши проблемы? Чтобы объяснить это, нужно вникнуть в нашу политическую и государственную систему. У нас не было того лагеря, который должен был быть. Это позор, потому что у нашей страны есть деньги. В этом нет никаких сомнений. Между людьми нет никаких проблем. Но дело в правительстве и политиках. Они не хотят работать. На каком-то уровне они вообще ни над чем не работают.
Всё как-то не так. Но в то же время, ты не можешь изменить мир. Для нас, спортсменов, трудно сосредоточиться на чем-то, когда ты не знаешь, что будет завтра с твоей командой. Но мы действительно стараемся не слишком углубляться в это. Мы действительно здесь, и я рад, что все здоровы и могут играть», — приводит слова Нуркича Basket News.
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