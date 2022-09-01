Эй Смит: мы должны извиниться перед Уоллом
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Обозреватель ESPN Стивен Эй Смит выступил с заявлением по поводу разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Джона Уолла.
«Я должен вам сказать, что после истории, которую рассказал Уолл о своём самом сложном периоде жизни, я не могу дождаться, чтобы увидеть его, потому что некоторые люди, в том числе и я, должны извиниться перед этим человеком. Будем честны. Это просто напоминание о том, что вы никогда не знаете, через что проходят люди», — сказал Эй Смит.
Уолл ранее признался, что на протяжении последних лет испытывал серьёзные проблемы с психологией, и его даже посещали суицидальные мысли. Баскетболист столкнулся с проблемами в карьере и в личной жизни. В 2019 году Уолл потерял мать, которая умерла от рака.
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