Никола Йокич утратил статус самого высокооплачиваемого спортсмена в Денвере

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич перестал быть самым высокооплачиваемым спортсменом в столице штата Колорадо, сообщает Novosti.rs.



Накануне стало известно, что клуб НФЛ «Денвер Бронкос» подписал контракт с квотербеком Расселлом Уилсоном и именно он стал самым высокооплачиваемым спортсменом в городе. Уилсон подписал контракт с «Бронкос» на семь сезонов, по которому он заработает $ 296 млн.



Ранее Йокич согласился продлить контракт с клубом на пять лет. За это время он заработает $ 264 млн. При этом в сезоне-2027/2028 у Йокича будет опция игрока за $ 60 млн. Новый контракт Йокича является самым крупным в истории НБА.



Йокич защищает цвета «Денвера» на протяжении всей карьеры в НБА. В общей сложности центровой провёл в лиге семь сезонов. За это время он сыграл 575 матчей.



В прошлом сезоне средние показатели Йокича составили 27,3 очка, 13,7 подбора, 7,8 передачи, 1,5 перехвата и 0,9 блокшота за 33,5 минуты на площадке.

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