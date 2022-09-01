Три брата Адетокунбо попали в окончательную заявку сборной Греции на Евробаскет-2022

Тренерский штаб сборной Греции объявил имена 12 игроков, которые представят национальную сборную на предстоящем чемпионате Европы.



В окончательную заявку на турнир вошли Костас Слукас, Георгиос Папаяннис и Костас Адетокунбо, а Леонидас Каселакис и Лефтерис Бохоридис покинули расположение сборной.



Состав сборной Греции:



Димитриос Аграванис, Яннис Адетокунбо, Костас Адетокунбо, Таннасис Адетокунбо, Ник Калатес, Тайлер Дорси, Яннулис Ларенцакис, Михалис Лунцис, Георгиос Папаяннис, Костас Папаниколау, Яннис Папапетру, Костас Слукас.



Напомним, чемпионат Европы по баскетболу 2022 года проходит с 1 по 18 сентября. Турнир примут сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия, Италия.



На групповом этапе Греции будут противостоять национальные команды Великобритании, Италии, Украины, Хорватии и Эстонии. В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные.