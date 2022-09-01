Наставник сборной Украины Багатскис рассказал, чего ожидает от команды на Евробаскете-2022
Поделиться
Наставник национальной команды Украины по баскетболу Айнарс Багатскис поделился ожиданиями от чемпионата Европы 2022 года.
«Моё самое большое ожидание от Евробаскета заключается в том, что команда будет играть в качественный баскетбол. Это значит действовать агрессивно, жёстко и, что самое главное, показывать умную игру. Если всё так и будет и мы будем играть в соответствии с этими правилами, мои ожидания сбудутся», — сказал Багатскис на пресс-конференции.
Напомним, сборная Украины попала в группу C, где её соперниками будут национальные команды Италии, Великобритании, Греции, Хорватии и Эстонии. Первый матч на турнире украинцы проведут завтра, 2 сентября, со сборной Великобритании. Начало встречи — в 15:15 мск.
Новость по темеСборная Украины объявила состав на Евробаскет-2022
Комментарии
- 1 сентября 2022
-
21:02
-
20:57
-
20:18
-
20:04
-
19:59
-
19:07
-
19:00
-
18:55
-
17:36
-
17:17
-
17:16
-
16:16
-
15:24
-
14:56
-
13:10
-
13:01
-
12:32
-
11:43
-
10:42
-
10:16
-
09:51
-
09:12
-
07:00
-
01:13
- 31 августа 2022
-
23:56
-
22:51
-
21:52
-
21:32
-
21:00
-
20:36
-
20:01
-
18:58
-
17:54
-
17:52
-
16:20
Партнерский контент