Наставник сборной Украины Багатскис рассказал, чего ожидает от команды на Евробаскете-2022

Наставник национальной команды Украины по баскетболу Айнарс Багатскис поделился ожиданиями от чемпионата Европы 2022 года.

«Моё самое большое ожидание от Евробаскета заключается в том, что команда будет играть в качественный баскетбол. Это значит действовать агрессивно, жёстко и, что самое главное, показывать умную игру. Если всё так и будет и мы будем играть в соответствии с этими правилами, мои ожидания сбудутся», — сказал Багатскис на пресс-конференции.



Напомним, сборная Украины попала в группу C, где её соперниками будут национальные команды Италии, Великобритании, Греции, Хорватии и Эстонии. Первый матч на турнире украинцы проведут завтра, 2 сентября, со сборной Великобритании. Начало встречи — в 15:15 мск.