Наставник сборной Украины рассказал о главной задаче на матч с Великобританией на ЧЕ-2022

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис высказался о предстоящем матче чемпионата Европы по баскетболу 2022 года с национальной командой Великобритании. Он состоится завтра, 2 сентября, и начнётся в 15:15 мск.

«Я не могу раскрыть всех секретов — какие тут ещё разговоры. Но, конечно же, перед матчем нужно понимать, в чём твоё преимущество перед соперником. Кроме того, нужно знать и о своих слабостях, а также о сильных сторонах оппонентов. Моя работа как тренера в том и заключается, чтобы использовать наши преимущества и скрывать слабости. Всё очень просто.

Великобритания очень любит играть в жёсткий баскетбол. И если мы не остановим быстрые переводы и прорывы, а это самое главное, — у нас будут большие проблемы», —сказал Багатскис на пресс-конференции.