Итудис: Папаяннис готов играть, Костасу Адетокунбо нужно чуть больше времени
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Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис рассказал о ситуации с включением в заявку на Евробаскет-2022 Костаса Адетокунбо и Георгиоса Папаянниса.
«Папаяннис готов. Он целыми днями тренировался с командой, участвовал в контактных тренировках. Но с этого момента прошло время. Посмотрим на его самочувствие на паркете и примем решение. Но он в порядке и рад вернуться в команду. По поводу Костаса Адетокунбо у нас хорошие новости, но это займёт чуть больше времени. Он восстанавливается быстрее, чем ожидали. Мы решили оставить его в заявке и ждать его прогресса вплоть до первых тренировок. Надеюсь, он нас удивит. Но мы будем профессионалами и продолжим следовать рекомендациям врачей», — приводит слова Димитриса Итудиса Gazzetta.gr.
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