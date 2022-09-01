«Почему мы здесь играем?» Атаман возмутился, что в Грузии нет болельщиков на Евробаскете

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман не стал скрывать недовольство низкой посещаемостью на чемпионате Европы 2022 года. Сегодня, 1 сентября, его команда сыграла в Тбилиси (Грузия) со сборной Черногории — 72:68 (14:18, 27:13, 12:20, 19:17).

«Здесь много звёзд НБА и Евролиги, но стадион пуст. Даже на юниорских турнирах больше людей! Почему мы здесь играем? Хоть кто-то доволен этой атмосферой?» — приводит слова Атамана Gazzetta.gr.

Напомним, в следующем туре баскетболисты сборной Турции сыграют с национальной командой Болгарии. Матч пройдёт 3 сентября. Черногорцы в следующем туре встретятся со сборной Бельгии. Этот матч пройдёт также 3 сентября.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.