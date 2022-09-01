Сборная Бельгии вырвала победу в овертайме в матче с Грузией на Евробаскете-2022

Завершился предпоследний матч первого дня чемпионата Европы 2022 года. В группе А встречались сборные Грузии и Бельгии. Встреча проходила в Тбилиси и завершилась победой бельгийских баскетболистов со счётом 79:76 (16:11, 22:21, 20:19, 12:19, ОТ 9:6).

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировали лёгкий форвард Жан-Марк Мвема и разыгрывающий Жонатан Табу. В активе обоих по 14 очков. В составе сборной Грузии больше всего очков набрал форвард Александр Мамукелашвили (18).

В следующем туре бельгийские баскетболисты сыграют с соперниками из Черногории. Матч пройдёт 3 сентября. Грузины следующую встречу проведут с национальной командой Испании. Встреча состоится также 3 сентября.