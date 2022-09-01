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Сборная Бельгии вырвала победу в овертайме в матче с Грузией на Евробаскете-2022

Сборная Бельгии вырвала победу в овертайме в матче с Грузией на Евробаскете-2022
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Завершился предпоследний матч первого дня чемпионата Европы 2022 года. В группе А встречались сборные Грузии и Бельгии. Встреча проходила в Тбилиси и завершилась победой бельгийских баскетболистов со счётом 79:76 (16:11, 22:21, 20:19, 12:19, ОТ 9:6).

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировали лёгкий форвард Жан-Марк Мвема и разыгрывающий Жонатан Табу. В активе обоих по 14 очков. В составе сборной Грузии больше всего очков набрал форвард Александр Мамукелашвили (18).

В следующем туре бельгийские баскетболисты сыграют с соперниками из Черногории. Матч пройдёт 3 сентября. Грузины следующую встречу проведут с национальной командой Испании. Встреча состоится также 3 сентября.

ЧЕ-2022 (м). Группа A. 1-й тур
01 сентября 2022, четверг. 20:00 МСК
Бельгия
Окончен
79 : 76
Грузия
Бельгия: Мвема - 14, Табу - 14, Бако - 11, Лекомт - 10, Обасоан - 9, де Зеув - 8, Ванвейн - 6, Жийе - 6, Тумба - 1, Блейэнберг, Братанович, Либерт
Грузия: Мамукелашвили - 18, Макфадден - 17, Битадзе - 14, Буржанадзе - 6, Андроникашвили - 5, Санадзе - 5, Джинчарадзе - 4, Шермадини - 4, Цинцадзе - 3, Бекаури, Беришвили, Боколишвили
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