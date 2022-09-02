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Ар Джей Барретт и «Никс» договорились о новом контракте

Ар Джей Барретт и «Никс» договорились о новом контракте
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Атакующий защитник Ар Джей Барретт согласовал условия продления соглашения с «Нью-Йорк Никс». Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

Условия сделки не разглашаются, однако ранее различные источники сообщали, что речь идёт о контракте на 4 года на $ 120 миллионов. Примечательно, что, если эти сведения соответствуют действительности, Барретт стал самым молодым игроком» в истории «Никс», который получил контракт на $ 100 млн или более.

«Мы очень рады объявить о заслуженном продлении контракта с Ар Джей Барреттом, одним из ключевых игроков нашей команды. В свои 22 года он прогрессировал каждый сезон, демонстрируя умения на обоих концах площадки. Верим, что он будет продолжать совершенствоваться благодаря своей страсти к игре и преданности своему делу», — сказал президент «Никс» Леон Роуз.


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