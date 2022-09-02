Виталий Зотов высказался о предстоящем первом матче сборной Украины на Евробаскете-2022

Разыгрывающий сборной Украины Виталий Зотов поделился ожиданиями от Евробаскета-2022. Первый матч украинцы проведут уже сегодня, 2 сентября. Их соперниками будут баскетболисты сборной Великобритании. Встреча начнётся в 15:15 по московскому времени.

«На тренировке 1 сентября были проведены последние приготовления к матчу с британцами. Разбираем их команду, готовимся индивидуально. Смотрели видео и могу сказать, что у них каждый игрок задней линии обладает броском. Возможно, процент у них не идеальный, но они не боятся бросать. Главная угроза в нападении у них идёт от четвёртого номера. Надо справиться с ним. Кроме того, у них хороший центровой. Но будем готовиться ко всем», — приводит слова Зотова пресс-служба Федерации баскетбола Украины.