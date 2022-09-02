Экс-игрок ЦСКА Виктор Кейру назвал преимущество Евролиги перед НБА

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Виктор Кейру поделился мыслями об уровне НБА и Евролиги, высказав мнение, что по зрелищности европейская лига имеет преимущество.
«Что касается соревновательного процесса, и там, и там он высокий. НБА собирает лучших игроков со всего мира. Туда приезжают и европейцы, и профессионалы из других стран, они являются лучшими игроками в своих странах, поэтому НБА собирает лучших игроков мира, и уровень игры этому соответствует. Но у Евролиги, что касается зрелищности, есть даже какое-то преимущество: в Евролиге от каждого матча зависит результат, в НБА всё же есть достаточно много проходных матчей в течение сезона, в котором 82 игры. Нельзя сказать, что в каждом матче всё выкладываются так же, как они делали бы в плей-офф», — приводятся слова Кейру в телеграм-канале «Радио движение».
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
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