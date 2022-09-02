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Игрок Черногории отдал пас тренеру соперника, приняв его за партнёра. Видео

Игрок Черногории отдал пас тренеру соперника, приняв его за партнёра. Видео
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В матче сборных Турции и Черногории в рамках Евробаскета-2022 произошёл курьёзный случай с участием главного тренера турков Эргина Атамана и защитника черногорцев Кендрика Перри. В концовке встречи игрок перепутал наставника с партнёром по команде, так как он тоже был в красной форме, и отдал ему пас.

Эпизод случился за 1 минуту 16 секунд до окончания четвёртой четверти, когда черногорская сборная вела в счёте с разницей в три очка. Эта ошибка защитника послужила началом камбэка Турции, которая в оставшееся время успела набрать шесть очков и при этом не пропустить.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

Матч между сборными Турции и Черногории завершился со счётом 72:68 (14:18, 27:13, 12:20, 19:17) в пользу баскетболистов национальной команды Турции.

В следующем туре турецкая сборная сыграет с национальной командой Болгарии. Матч пройдёт 3 сентября. Черногорцы проведут следующий матч со сборной Бельгии. Этот матч пройдёт также 3 сентября.

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