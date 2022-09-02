Источник: Словения добиралась на матч Евробаскета на такси из-за пьяного водителя автобуса

Стала известна возможная причина, по которой сборная Словении добиралась на матч с командой Литвы в рамках Евробаскета-2022 на такси. По информации Novosti.rc, водитель автобуса словенской сборной в момент выезда на игру находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог управлять транспортным средством.

Напомним, 1 сентября командный автобус словенцев перед матчем со сборной Литвы долгое время не мог приехать на базу. В итоге в тренерском штабе команды приняли решение отправиться на матч на такси. Как рассказал в своих соцсетях капитан словенцев Горан Драгич, команда ждала автобус 20 минут, после чего было решено поймать такси.

Однако эта заминка не помешала словенцам одержать в этом мачте победу. Встреча завершилась в их пользу со счётом 92:85 (27:27, 24:21, 18:19, 23:18). Во 2-м туре 3 сентября Словения сыграет с Венгрией, а Литва — с Францией.