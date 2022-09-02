Польша переиграла сборную Чехии в 1-м туре Евробаскета-2022

Сборная Польши одержала победу над национальной командой Чехии в рамках 1-го тура чемпионата Европы по баскетболу. Матч состоялся в Праге и закончился победой поляков со счётом 99:84.



Самым результативным игроком матча стал поляк Матеуш Понитка, набравший 26 очков и отдавший восемь передач. Его партнёр по команде Эй Джей Слотер отметился 23 набранными очками. В составе сборной Чехии самым результативным стал Ян Веселы, у которого в активе 17 очков.



Во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2022 сборная Польши сыграет с национальной командой Финляндии. Матч состоится 3 сентября.



Сборной Чехии, в свою очередь, в тот же день предстоит игра с одним из главных фаворитов турнира — сборной Сербии.