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Польша переиграла сборную Чехии в 1-м туре Евробаскета-2022

Польша переиграла сборную Чехии в 1-м туре Евробаскета-2022
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Сборная Польши одержала победу над национальной командой Чехии в рамках 1-го тура чемпионата Европы по баскетболу. Матч состоялся в Праге и закончился победой поляков со счётом 99:84.

Самым результативным игроком матча стал поляк Матеуш Понитка, набравший 26 очков и отдавший восемь передач. Его партнёр по команде Эй Джей Слотер отметился 23 набранными очками. В составе сборной Чехии самым результативным стал Ян Веселы, у которого в активе 17 очков.

Во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2022 сборная Польши сыграет с национальной командой Финляндии. Матч состоится 3 сентября.

Сборной Чехии, в свою очередь, в тот же день предстоит игра с одним из главных фаворитов турнира — сборной Сербии.

ЧЕ-2022 (м). Группа D. 1-й тур
02 сентября 2022, пятница. 18:30 МСК
Польша
Окончен
99 : 84
Чехия
Польша: Понитка - 26, Слотер - 23, Бальцеровски - 14, Соколовски - 12, Михалак - 10, Коленда - 4, Гарбач - 3, Шенк - 3, Зысковски - 2, Олейничак - 2, Дзева, Коленда
Чехия: Веселы - 17, Богачик - 13, Ауда - 10, Петерка - 9, Грубан - 8, Балвин - 6, Крейчи - 6, Сегнал - 6, Кизлинк - 5, Кржиж - 4, Йелинек, Саторански
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