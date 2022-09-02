Американская баскетболистка будет выступать в России, несмотря на скандал с Грайнер

Американская баскетболистка Юник Томпсон перейдёт в команду из Оренбурга «Надежда». Об этом сообщил президент клуба Юрий Трофимов на встрече с болельщиками.



Томпсон, выступающая на позиции центровой, присоединится к новой команде в середине сентября. Ранее Юник выступала за клуб «Спарта энд К» из города Видное, но весной стороны расторгли контракт.



Стоит отметить, что после скандала, связанного с Бриттни Грайнер, ряд баскетболисток заявили, что не планируют возвращаться в Россию.



Американская баскетболистка Грайнер в феврале этого года была задержана в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.



Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка была оштрафована на 1 млн рублей.