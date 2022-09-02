Эксперт: не думаю, что американцы должны по своей воле играть в России

Эксперт-переговорщик, научный сотрудник Розенвальда, эксперт по внешней политике и международной безопасности США в Центре международных отношений в центре Джона Слоана Дики доктор Дэни Гилберт поделился мнением о том, должны ли американские спортсмены выступать в России после истории, связанной с Бриттни Грайнер.
«Я не думаю, что американцы должны по своей воле играть в России. Думаю, американцы подвергают себя потенциальной опасности, отправляясь в страны, правительства которых демонстрировали готовность использовать свою систему уголовного правосудия для захвата американцев в заложники», — приводит слова Гилберта USA Today.
Напомним, Грайнер в феврале этого года была задержана в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.
Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка была оштрафована на 1 млн рублей.
- 3 сентября 2022
-
00:49
-
00:39
-
00:28
-
00:25
-
00:22
-
00:08
- 2 сентября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:49
-
23:43
-
23:40
-
23:39
-
23:05
-
22:26
-
22:01
-
22:00
-
20:26
-
20:00
-
19:30
-
19:12
-
17:51
-
17:26
-
17:16
-
17:00
-
16:58
-
16:14
-
15:57
-
15:55
-
15:49
-
15:15
-
15:11
-
14:34
-
14:14
-
13:59
-
13:11