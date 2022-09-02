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Эксперт: не думаю, что американцы должны по своей воле играть в России

Эксперт: не думаю, что американцы должны по своей воле играть в России
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Эксперт-переговорщик, научный сотрудник Розенвальда, эксперт по внешней политике и международной безопасности США в Центре международных отношений в центре Джона Слоана Дики доктор Дэни Гилберт поделился мнением о том, должны ли американские спортсмены выступать в России после истории, связанной с Бриттни Грайнер.

«Я не думаю, что американцы должны по своей воле играть в России. Думаю, американцы подвергают себя потенциальной опасности, отправляясь в страны, правительства которых демонстрировали готовность использовать свою систему уголовного правосудия для захвата американцев в заложники», — приводит слова Гилберта USA Today.

Напомним, Грайнер в феврале этого года была задержана в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.

Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка была оштрафована на 1 млн рублей.

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